Juventus, sottoscritto aumento di capitale per 292.5 milioni di euro

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Comunicato della Juventus in merito al recente aumento di capitale definito dal club. "Sottoscritto - si legge - il 97.54%, per un ammontare complessivo pari a circa Euro 292,5 milioni al termine del periodo di opzione. I diritti di opzione non esercitati saranno offerti in Borsa a partire dal 23 dicembre 2019".