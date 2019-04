© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Massimiliano Allegri ha concesso un giorno di riposo, dopo il pareggio nel Derby d'Italia giocato sabato sera a San Siro. I bianconeri si ritroveranno in Continassa lunedì pomeriggio per iniziare a preparare un altro derby, quello della Mole con il Torino, in programma venerdì sera all'Allianz Stadium.