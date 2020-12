Juventus, squadra subito al lavoro dopo il rientro da Barcellona. Scarico per chi ha giocato

vedi letture

La Juve, si legge sul sito ufficiale del club bianconero, rientrata nella notte da Barcellona, è tornata subito a lavorare alla Continassa, per cominciare a preparare la trasferta di domenica a Marassi, contro il Genoa (ore 18). Scarico, come sempre, per chi ha giocato, campo (esercitazioni tecniche e partitella) per il resto del gruppo. Gruppo che domani usufruirà di un giorno di riposo, per tornare ad allenarsi venerdì mattina al Training center.