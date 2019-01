© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Allegri ha detto di avere tanti dubbi per la sfida di Coppa Italia di questa sera contro l'Atalanta, soprattutto in attacco. In porta ci sarà Szczesny, in difesa Chiellini e Rugani, poi Cancelo e uno tra Spinazzola e Alex Sandro. Probabile l'utilizzo dal 1' di Bentancur, del rientrante Pjanic e di Matuidi nel mezzo, con Bernardeschi-Dybala-Ronaldo possibile tridente d'attacco. Ma occhio a Kean - sottolinea La Gazzetta dello Sport -, visto che Allegri non ha chiuso al suo utilizzo dal 1'. In questo caso, potrebbe riposare uno tra Dyabala e CR7.