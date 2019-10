Juventus, striscione dei tifosi contro Conte: "Sei senza dignità"

I tifosi della Juventus non perdonano Antonio Conte, reo di essersi accasato in un club storicamente nemico dei bianconeri come l’Inter. Nei pressi di San Siro, a poco meno di un'ora dal big match tra Inter e Juventus, i supporter della Vecchia Signora hanno esposto uno striscione diretto proprio all’allenatore nerazzurro: "Da Lecce a Bari, da Torino a Milano, sei senza dignità questa è la verità. Antonio Conte uomo di m....!".