Juventus subito in campo dopo il Milan: nel mirino c'è già la finale di Coppa Italia di mercoledì

vedi letture

Dopo aver ottenuto il pass per la finale di Coppa Italia nella semifinale col Milan di ieri sera, la Juventus è tornata in campo già questa mattina, iniziando a preparare la gara di mercoledì prossimo (contro Napoli o Inter) allo Juventus Training Center Continassa. Come riporta il sito ufficiale dei bianconeri, seduta di scarico per chi è sceso in campo all’Allianz Stadium e lavoro a gruppi per il resto della squadra. Domani, domenica 14 giugno, l’allenamento è in programma al mattino.