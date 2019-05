Juventus, tentativo di furto in casa Bernardeschi durante il derby di ieri

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Stampa oggi in edicola racconta di una brutta avventura per Federico Bernardeschi, giocatore classe 1994 della Juventus e della nostra Nazionale: il giocatore è stato infatti vittima di un tentativo di furto in casa durante il derby poi pareggiato contro il Torino. Furto che non è avvenuto perché la fidanzata del ragazzo, rincasando proprio in quei momenti, ha messo i ladri in fuga, trovando però la porta blindata di casa scassinata. Nessuna conseguenza o quasi dunque, ma solo una serata poco piacevole per entrambi.