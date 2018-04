Juventus tornata a Torino questa notte: oggi seduta pomeridiana

© foto di J.M.Colomo

La Juventus, dopo la gara del Bernabeu vinta 3-1 contro il Real Madrid, è subito rientrata a Torino. La squadra bianconera è atterrata all'aeroporto di Caselle alle 3.00 e questo pomeriggio - riporta Sky - tornerà immediatamente ad allenarsi per preparare la sfida di domenica contro la Sampdoria.

Seduta di recupero per chi ha giocato ieri, allenamento più intenso per gli altri o per chi non c'era come Paulo Dybala.