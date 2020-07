Juventus tra Champions e calciomercato. Tutte le quote sulle possibili entrate e uscite

vedi letture

Archiviato campionato con 9/o scudetto di fila

(ANSA) - ROMA, 29 LUG - Archiviato il campionato con la conquista del nono scudetto consecutivo e in attesa di disputare il ritorno degli ottavi di Champions con il Lione, la Juventus è già proiettata a rafforzare la rosa in vista della prossima stagione. Sarri ha chiesto alla dirigenza un attaccante di peso da affiancare a Ronaldo e Dybala (1,06): nelle ultime ore, oltre alla candidatura di Milk, è spuntato il profilo di Duvan Zapata, sulle cui tracce c'è anche l'Atletico Madrid. Il suo addio all'Atalanta vale 2,53 su Planetwin365. Il club bergamasco chiede 70 milioni per l'attaccante colombiano, una cifra giudicata al momento eccessiva dalla dirigenza juventina, ma secondo gli analisti di Planetwin365 i bianconeri potrebbero tornare alla carica una volta concretizzata la cessione di Bernardeschi (1,88), conteso da Napoli e Milan. Il club torinese, inoltre, punta a monetizzare dalla cessione di Douglas Costa, che potrebbe partire per una cifra che si aggira intorno ai 40 milioni di euro. Dopo l'ennesima stagione compromessa dagli infortuni, la dirigenza juventina starebbe infatti pensando di disfarsi dell'esterno brasiliano, la cui partenza (1,70) secondo la lavagna di Planetwin365 è più probabile di una sua permanenza (1,88). A maggior ragione che la Vecchia Signora ha già acquistato il suo eventuale sostituto, Dejan Kulusevski, dall'Atalanta. (ANSA).