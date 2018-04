Juventus, trauma distrattivo dei muscoli dell'addome per Barzagli

Fonte: Juventus.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Juve riparte dal campionato e dal prossimo impegno, che sabato la vedrà in campo a Benevento. Poche ore dopo la partita di Champions con il Real i bianconeri si sono ritrovati a Vinovo e hanno iniziato a lavorare in vista del match in Campania: i giocatori in campo contro le merengues hanno sostenuto un allenamento di recupero, mentre il resto del gruppo ha affrontato una serie di esercizi di atletica a tecnica.

Andrea Barzagli è stato sottoposto a risonanza magnetica che ha evidenziato un trauma distrattivo dei muscoli obliqui dell’addome. Il calciatore ha già iniziato le terapie e sarà rivalutato nei prossimi giorni.

Domani la squadra tornerà compatta e proseguirà la preparazione con una nuova seduta, ancora in programma al mattino.