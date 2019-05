Juventus, uomini e donne potrebbero sfilare assieme sul pullman

Le porte dell’Allianz Stadium di Torino si riapriranno per la Juventus Women. Questa volta non per ospitare una partita delle ragazze di Rita Guarino, ma per celebrarle. Prima della sfida contro l’Atalanta, ultima in casa della Juventus maschile, infatti le bianconere scenderanno in campo per festeggiare la doppietta Scudetto-Coppa Italia messa a segno in questa stagione. Lo riporta L Football spiegando che per la squadra femminile potrebbe esserci anche posto nel pullman scoperto che sfilerà nel centro di Torino per celebrale l’ottavo scudetto di fila degli uomini.