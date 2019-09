© foto di www.imagephotoagency.it

Spazio alla moviola della sfida fra Juventus e Hellas Verona sulle colonne de La Gazzetta dello Sport. Al minuto numero 17 Ronaldo chiede un calcio di rigore dopo un contatto con Faraoni, giusta la decisione di La Penna che lascia correre. Giusta anche l'assegnazione del rigore per il fallo di Demiral su Di Carmine, così come è giusto il rigore concesso per il fallo di Gunter su Cuadrado. Al minuto numero 58 cross di Di Carmine che sbatte sulla coscia di Danilo e non sul braccio.