Juventus, verso l'Empoli: Allegri prepara il 4-4-2 con Ronaldo e Dybala

La Juventus viaggia verso il 4-4-2 per sfidare l'Empoli in Toscana, spiega oggi Tuttosport. Uno schema con due esterni diversi, Bernardeschi (o Cuadrado) e Matuidi, davanti invece tandem Ronaldo-Dybala. Dietro conferma per Bonucci-Chiellini con qualche dubbio solo sul capitano bianconero.