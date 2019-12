Assenti anche Ramsey, Douglas Costa e Bentancur

Fonte: ANSA

foto ANSA

Assenti Ramsey, Douglas Costa e Bentancur, lavoro in palestra per de Ligt. Queste le indicazioni emerse dall'allenamento di rifinitura al JTC della Continassa per Maurizio Sarri: a Juventus partirà nel primo pomeriggio in direzione Leverkusen, dove in serata si svolgerà la conferenza stampa di presentazione dell'ultimo match del girone di Champions League contro il Bayer. (ANSA).