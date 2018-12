© foto di Federico De Luca

È vigilia di Natale, ma è anche antivigilia di Atalanta-Juve, il “boxing day” di questa stagione di Serie A, che vedrà i bianconeri in campo all’Atleti Azzurri d’Italia il 26 dicembre alle ore 15:00. Una sfida che gli uomini di Allegri hanno preparato questa mattina al JTC Continassa. Juan Cuadrado sta proseguendo la terapia conservativa con qualche miglioramento. Al momento non ci sono indicazioni sufficienti per procedere chirurgicamente. Domani sarà un Natale diverso per Chiellini e compagni, un Natale al JTC, visto che la squadra si ritroverà per la rifinitura della gara con l’Atalanta (in programma al pomeriggio). Lo riporta il sito ufficiale della Juventus.