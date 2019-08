© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Si chiude con una vittoria il precampionato della Juventus. Al Nereo Rocco di Trieste, la formazione bianconera si è imposta per 1-0 sulla Triestina. Decisiva la rete messa a segno al 38’ da Dybala su assist di Bernardeschi. In avvio di ripresa Offredi ha negato la doppietta la Joya parandogli un calcio di rigore. Al 70’ c’è stata l’occasione anche per veder debuttare in bianconero il gallese Ramsey.