Juventus, weekend in famiglia per Cristiano Ronaldo. Il lusitano è a Lisbona

Dal profilo Instagram di una delle sorelle del giocatore, Katia Aveiro, si apprende che Cristiano Ronaldo ha approfittato della non convocazione per la partita di Serie A contro il Brescia (e del giorno libero concesso oggi da Maurizio Sarri) per passare il weekend in Portogallo, in compagnia della famiglia. Il fuoriclasse portoghese è stato immortalato dalla sorella a Lisbona, per la precisione nell’hotel di sua proprietà, il Pestana CR7.