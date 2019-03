Juventus Women, Braghin: "Mai pensato di trovarci in un evento così"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Stefano Braghin ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole riportate da TuttoJuve.com:

Quanto vi riempie di orgoglio?

"Siamo molto contenti. Mesi fa quando è partita la squadra femminile forse non avremmo mai pensato di trovarci così in fretta davanti ad un evento così grande". Siamo molto contenti per tutto il sistema, per tutto il movimento. Oggi è la festa di tutte le squadre femminili d'Italia. Qui se ne scontrano due ma idealmente è la festa di tutte".

Vi aspettavate questa risposta?

"Sinceramente ci aspettavamo una buona risposta, però arrivare a questi numeri è qualcosa di inaspettato che ci riempie di piacere e soprattutto per le ragazze".

La vostra Primavera andrà a giocarsi la finale del torneo di Viareggio...

"Si le ragazze sono state molto brave hanno vinto la semifinale stamattina contro la Fiorentina. Sono state convinte di arrivare a questo obiettivo. Ora manca un pezzetto che è la finale, speriamo innanzitutto che si divertano poi se verrà la coppa ancora meglio".