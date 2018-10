Juventus Women, Guarino amara: "Pagato al primo errore"

© foto di www.imagephotoagency.it

Il tecnico della Juventus Women Rita Guarino commenta così ai microfoni di Rai Sport il ko subito in Supercoppa italiana femminile per mano della Fiorentina: “Come tutte le partite che si giocano alla pari è chiaro che al primo errore paghi. Non siamo state abbastanza brave a sfruttare le occasioni che abbiamo avuto. Siamo partite non benissimo, non troppo convinte dei nostri mezzi, dopo dieci minuti la partita ha preso un'altra strada e purtroppo c'è mancata quella giusta convinzione di dover finalizzare delle azioni, o comunque di essere più pericolosi lì davanti. Questo dispiace perché è un'occasione mancata. L’umore non si deve compromettere perché è chiaro che quando si gioca a calcio ci sta anche di perdere, soprattutto se le partite sono equilibrate. Per cui bisogna guardare avanti. Oggi ho visto comunque un'altra squadra, un'altra identità, una crescita ulteriore. Sicuramente bisogna rimboccarsi le maniche e capire che se si vuole vincere bisogna buttarla dentro. Continueremo a lavorare come abbiamo sempre fatto, con la testa alta, perché le ragazze si sono impegnate dando quello che potevano”, riporta Tuttojuve.com.