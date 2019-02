Juventus Women, Guarino: "È la vittoria delle ragazze che giocano meno"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Rita Guarino, Coach della Juventus Women, ha commentato il successo di misura sulla Roma Femminile in mixed zone. Ecco quanto raccolto da Tuttojuve.com a Vinovo: "Il risultato è frutto di quel tipo di lavoro. Non c'è dubbio che non si poteva vincere questa partita senza prestazione. Anche se abbiamo fatto fatica per riuscire a buttare la palla dentro, però alla fine il lavoro di squadra si è visto, si sono mosse bene, mi sono piaciute, sempre molto attente, organizzate in tutte e due le fasi, quindi siamo molto soddisfatte di questo. È una vittoria delle ragazze, perché quando le ragazze comprendono che l'obiettivo è comune a tutti, che siamo una squadra composta da tutte le giocatrici, e capiscono che esistono dei momenti in cui può arrivare il loro turno per mettere in mostra le loro qualità, noi ci mettiamo solo a disposizione, quindi, sono loro che sono brave a lavorare quotidianamente, a volte anche in silenzio, senza minutaggi, e poi a farsi trovare pronte per dare respiro a chi magari gioca di più. Sono brave, ma si muove bene tutta la squadra quando non prendi gol, non è solo merito della difesa o del portiere. E' merito di tutta la squadra che si ricompatta per chiudere gli spazi, per accorciare la squadra, per non subire e riconquistare palla immediatamente".