Juventus Women, il "Piola" di Novara sarà lo stadio per la Champions

Sarà lo stadio "Silvio Piola" di Novara la casa delle Juventus Women per la prossima stagione di Champions League. Uno stadio “caro” alle ragazze di Rita Guarino, essendo stato il teatro della vittoriosa finale playoff con il Brescia, nella quale capitan Sara Gama ha alzato al cielo il primo storico tricolore femminile.

Il “Piola”, casa dal 1976 del Novara Calcio, puo’ ospitare poco meno di 18.000 spettatori e presenta un manto in erba sintetica. Una soluzione ideale per vedere all'opera le migliori giocatrici europee, che si sfideranno per alzare al cielo la coppa, conquistata dal Lione nell’ultima edizione.