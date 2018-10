Juventus-Young Boys 3-0: il tabellino della gara

Dopo il convincente successo contro lo Young Boys, il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha così parlato a JTV: "Abbiamo iniziato bene, siamo passati in vantaggio, abbiamo subito solo un pericolo ed è stato bravo Szczesny a mandarlo lontano dalla porta, quando eravamo in...

Inter, Spalletti: "Avanti col 4-2-3-1. Skriniar non giocherà terzino"

TOP NEWS ore 20 - Curva Juve chiusa per 1 turno. Roma, gioca Kluivert

Monchi: "Kluivert, serve pazienza. Percorso simile a quello di Under"

Monchi: "Ci serve equilibrio. Roma vista con rispetto in Europa"

Napoli, Ancelotti su Salah: "Al 70 o 80% non cambia: è pericolosissimo"

Juve, Allegri: "Contento per Dybala. Berna? Poteva passare di più"

Dybala stellare, Cristiano non manca. Le aperture estere sulla Juventus

La Roma cala il tris. A segno il turco Under: 3-0 al Viktoria Plzen

Young Boys (4-1-4-1): Von Ballmos; Schick, Von Bergen, Camara, Benito; Bertone; Fassnacht (25' st Assalé), Sow, Sanogo (1' st Lauper), Sulejmani (24' st Moumi Ngamaleu); Hoarau. A disp.: Wolfi, Nsame, Aebischer, Garcia. All.: Seoane

Juve (3-5-2): Szczesny; Barzagli, Bonucci, Benatia; Cuadrado, Bernardeschi, Pjanic (24' st Khedira), Matuidi (1' st Emre Can), Alex Sandro; Dybala, Mandzukic (31' st Kean). A disp.: Perin, Chiellini, Cancelo, Bentancur. All.: Allegri

Invio richiesta in corso...

No, le milanesi e la Roma possono ancora rimontare

No, il Napoli è ancora in corsa

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy