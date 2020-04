Juventus Youth, allenamenti e giochi con la palla anche in isolamento

vedi letture

L’isolamento non sfalda la gioia dei giovanissimi della Juventus, che giocano e si divertono con la palla all’interno delle proprie abitazioni. Alessandro e Nicolò Chiono fanno canestro con una rovesciata spettacolare; Mattia Sauna si allena sul controllo della palla in salotto; palleggi e rovesciata per Gianluca Banchio; Samuele Berra bada anche alla parte fisica; mentre Alejandro Prot s’incolla la palla al piede e palleggia indisturbato in giardino. La Juventus mostra i suoi calciatori in erba in un video, la speranza di tutti è quella di tornare presto a Vinovo: significherebbe aver lasciato definitivamente alle spalle l’emergenza Coronavirus.