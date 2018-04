Kahn su Buffon: "Doveva ritirarsi prima. Avrebbe evitato Svezia e Real"

© foto di Gaetano Mocciaro

Oliver Kahn, storico portiere della Nazionale tedesca, ha parlato di Gigi Buffon al quotidiano Bild: "Buffon avrebbe potuto chiudere meglio la carriera se non si fosse fatto accecare dall'ossessione della Champions League. E' stato testardo. Se non avesse continuato a inseguire nuovi record, oggi non parleremmo di lui accostandolo al fallimento Mondiale e al cartellino di Madrid. Arriva sempre il momento in cui un calciatore deve prendere coscienza della propria carriera e, magari, appendere le scarpe al chiodo. Io l'ho fatto nel 2006 con la Nazionale e nel 2008 col Bayern. Continuare non aveva senso. In ogni modo, la carriera di Buffon non verrà giudicata per ciò che è accaduto a Madrid. E' stato il miglior portiere in circolazione per tantissimo tempo".