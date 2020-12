Kakà: "Il classico numero 10 non c'è più. Futuro? Mi vedo in un ruolo manageriale"

Intervistato da Sky Sports, Kakà ha parlato della sua esperienza al Real Madrid e dell'evoluzione del trequartista: "Ho dovuto cambiare un po' il mio gioco. Lo stile del Real Madrid è molto aggressivo, quindi quando stavamo vincendo 3-0, i tifosi ci gridavano di segnare più gol. Questo è lo stile del Real Madrid e a volte ci si deve adattare".

"Non abbiamo più il classico numero 10. E non perché non ci sono più giocatori con queste caratteristiche, ma perché le altre posizioni sono viste come più importanti. Abbiamo il 4-3-3 con i centrali di centrocampo che sono dei box to box. Ora la linea dei difensori è più alta e lo spazio per il numero 10 è ridotto. Prima avevamo più spazio, perché avevano paura che il trequartista potesse fare un passaggio vincente".

Sul suo futuro: "Forse tra tre o cinque anni vorrò tornare in campo ed essere più vicino ai giocatori, ma in questo momento mi vedo più in un ruolo manageriale".