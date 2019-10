Kaka: "Milan, difficile parlare da fuori. In bocca al lupo a Pioli"

A margine di un evento FIFA a Beirut, l'ex Milan Ricardo Kaka ha parlato della situazione dei rossoneri e dell'arrivo di Pioli al posto di Giampaolo: "Vediamo, il mister è appena arrivato. Da tifoso spero che il Milan possa riprendersi un po', faccio un grande in bocca al lupo a Pioli. Il problema del Milan è solo l'allenatore? E' difficile parlare quando non sei dentro la situazione, quando non vivi il quotidiano. E' uno dei problemi e secondo la dirigenza è stato risolto, ora da tifoso mi resta solo che sperare che le cose vadano bene".