© foto di Giacomo Morini

Kakha Kaladze, ora sindaco di Tbilisi dopo anni di vittorie milaniste, ha parlato alla Gazzetta dello Sport soffermandosi sul rendimento dell'ex compagno di squadra Rino Gattuso: "Il successo nella sua nuova carriera da mister? Non me lo aspettavo perché da compagni ne parlavamo poco. Ha scelto la sua strada è sta facendo bene in uno dei club più importanti al mondo. Sono felice per lui perché so quanto ci tiene e soffre. Rino può riportare il Milan in Champions, anche da terzo in classifica. Oltre a centrare la finale di Coppa Italia".