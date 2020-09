Kalvin Phillips come Verratti: potrebbe esordire in Nazionale senza aver mai giocato in Premier

In Italia era successo a Massimo Maccarone e, più di recente, a Marco Verratti. Nemmeno una presenza in Serie A e convocati (con esordio) in Nazionale. Un onore che Gareth Southgate riserverà a Kalvin Phillips, centrocampista 24enne del Leeds che potrebbe scendere in campo stasera (secondo quanto riportato da Sky Sports UK) contro la Danimarca nella sfida di Nations League. Finora, Phillips ha giocato solo in Championship, campionato che ha vinto con la squadra di Bielsa. Tra qualche giorno arriverà anche il battesimo in Premier League; prima, però, la gioia dell'esordio con i Three Lions.