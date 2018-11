Kean debutta in nazionale, Balotelli felice: "Fiero di te"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'esordio di Moise Kean con la nazionale maggiore ha reso felice anche Mario Balotelli. L'attaccante del Nizza, attraverso Instagram, ha pubblicato una foto della punta della Juventus scrivendo inoltre: "Finalmente!". Una sola parola e tanti punti esclamativi, per Supermario, così da esprimere la propria soddisfazione. Kean è il primo 'millennial' in azzurro e l'ex Inter, City, Milan e Liverpool ha coniato per lui l'hashtag "#fieroditefrate!", con un altro punto esclamativo.