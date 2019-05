Keita attacca il suo ex agente: "Sta suggerendo notizie false"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Volano gli stracci tra l'attaccante dell'Inter Keita Balde Diao e Roberto Calenda, suo ex procuratore. Da qualche settimana l'attaccante ancora di proprietà del Monaco ha affidato la sua procura a Federico Pastorello. E ieri, la 'Gazzetta dello Sport', parlava di un contenzioso con Calenda perché la vecchia procura sarà in essere fino al 2020.

Keita attacca Calenda - Quest'oggi, sul tema è tornato lo stesso calciatore tramite 'Instagram': "E' spiacevole leggere cose non vere che mi riguardano. Basterebbe semplicemente verificarle col sottoscritto e con chi mi assiste. Evidentemente qualcuno non ha altro modo per farsi notare professionalmente se non suggerendo alla stampa informazioni false. Per il mio bene e per la mia carriera ho imparato a scegliere chi parla poco e chi dimostra con i fatti".