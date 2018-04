Kenya, punta la moglie sul Manchester City: scommessa persa

© foto di Insidefoto/Image Sport

La sconfitta del Manchester City costa cara a uno scommettitore keniota. Addirittura, la moglie. A riportare la curiosa notizia, il portale locale nairobinews.nation. co.ke: Amani Stanley era convinto della vittoria di Guardiola nel derby cittadino. Tanto convinto, da puntare la propria moglie: in caso di sconfitta del City, infatti, quest'ultima sarebbe andata in prestito al suo amico fraterno Tony Shilla per una settimana. Come poi, effettivamente, è successo.