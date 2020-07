Kharja: "Felice di Hakimi all'Inter. Con Conte diventerà una stella dei nerazzurri"

Houssine Kharja, dopo l'intervista delle scorse ore ai nostri microfoni, tramite l'emittente marocchina Radio Mars ha parlato dell'arrivo di Achraf Hakimi all'Inter: "Il gradimento dell'Inter per Hakimi nasce due anni fa. Non ho dubbi, avrà successo in nerazzurro e diventerà una stella dell'Inter. Dal tecnico Conte riceverà grande sostegno. Sono felice della scelta di giocare in Italia".