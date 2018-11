Kimmich imita Brozovic. E il Brozodrillo dell'Inter è orgoglioso

© foto di Imago/Image Sport

Joshua Kimmich fa il ... Brozovic. Nel corso della partita contro l'Olanda di questa sera, il duttile giocatore della Germania e del Bayern Monaco ha infatti imitato Marcelo Brozovic, stendendosi dietro la propria barriera su una punizione (per la cronaca, non battuta rasoterra) per gli oranje. Una mossa "mutuata" da quella dello stesso Brozovic nella gara tra Inter e Barcellona. E infatti il fotogramma, diffuso dagli account Twitter della selezione tedesca, è stato apprezzato dall'Inter sempre via social network.