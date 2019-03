Klinsmann: "Spiace per San Siro ma è giusto attrezzarsi per il futuro"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Jurgen Klinsmann, ex giocatore dell'Inter, sarà impegnato nel nuovo stadio del Tottenham, domani, per la sfida tra Spurs Legends e Inter Forever, e ai microfoni del Corriere della Sera, ha parlato anche del nuovo impianto che sarà costruito a Milano: "Mi spiace per San Siro, mi spiace molto, ma bisogna attrezzarsi per il futuro. Le tre stagioni all’Inter mi sono rimaste nel cuore, come l’Italia e infatti sono tornato per giocare con la Sampdoria. Da voi ho trovato tante persone speciali e ancora adesso, dopo 20 anni, i legami sono forti. Quando ho lasciato Stoccarda per Milano mi si è aperto un mondo. La Nazionale italiana? Nello sport, come nella vita, ci sono momenti difficili e altri felici. L’Italia sta ricostruendo, ha giovani interessanti, buoni talenti e tra due, tre anni sarà al top. A tutti capitano momenti negativi, è successo alla Germania, pensate all’Olanda. Ma in un Paese come l’Italia, nel quale il calcio interessa a tutti, non poteva non esserci una reazione. Ora serve solo un po’ di pazienza perché il talento è importante ma lo è altrettanto l’esperienza. La Serie A? Da interista devo dire che la Juve così distante dalle altre un po’ mi dà fastidio. Ma loro non vincono solo perché hanno giocatori più forti. La Juve ha una cultura vincente, ha continuità, consistenza, non butta mai via nulla, vince e ha sempre fame. Per batterla bisogna avere più fame di lei, e questo è importante almeno quanto la qualità tecnica. Ronaldo è un segnale forte, che fa bene alla Juve e a tutta la serie A. Poi servono infrastrutture, stadi. Gli stadi italiani sono quelli del Mondiale 90, la Juve ne ha uno suo, nuovo. E da quello ha cominciato. Grazie agli Europei il campionato francese si gioca in stadi nuovi e questo ha migliorato tutto il movimento".