Klinsmann su Perisic: "Giocatore eccezionale per il Bayern Monaco"

Jurgen Klinsmann, ex ct della Nazionale tedesca nonché storico ex giocatore di Inter e Sampdoria, ha parlato a Kicker del mercato del Bayern Monaco: "Le cose sono un po' diverse visto che questo sarà il primo anno senza Franck Ribery e Arjen Robben, ma i bavaresi hanno ingaggiato Lucas Hernandez e altri due giocatori eccezionali come Benjamin Pavard e Ivan Perisic". A riportarlo è Fcinternews.it.