Klopp, il 41° allenatore bucato da Messi in Champions. Malesani il primo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Jurgen Klopp, da ieri, entra nel (non così ristretto) novero di allenatori che hanno subito un gol in Champions League da Lionel Messi. Sono 41 in totale: il primo in assoluto fu Alberto Malesani, quando nel 2005 allenava il Panathinaikos. Il più battuto, Massimiliano Allegri, 10 gol subiti: con 13 gare, peraltro, il tecnico della Juve è anche quello che ha affrontato più volte la Pulce.