Klopp, show in conferenza: "Che voce erotica la traduttrice"

Jurgen Klopp, in conferenza stampa, è sempre uno spettacolo. L'ultimo siparietto è arrivato ieri: nel corso della conferenza stampa in vista della gara di oggi contro il PSG, il tecnico del Liverpool è rimasto ammaliato dalla voce della traduttrice che in cuffia gli restituiva in inglese le domande fatte in francese. Tanto colpito da chiedere la ripetizione: "È una voce veramente erotica. Congratulazioni, wow. Un'altra volta, per favore".