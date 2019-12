© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La stima per Lionel Messi da una parte, il Pallone d'Oro che doveva essere assegnato a Van Dijk dall'altra. Questo il pensiero di Jurgen Klopp in merito all'assegnazione del premio 2019 di France Football: "Ho già detto cinquecentomila volta che Messi è il giocatore più forte che abbia visto nella mia vita ma, pensando all'ultima stagione, non ho mai visto un difensore giocare bene come Van Dijk: meritava lui il Pallone d'Oro", le parole del tedesco intervenuto in conferenza stampa verso il match di Premier League contro l'Everton: "Da giovane ho visto Pelè e Maradona, non so come avrebbero giocato nel calcio di oggi, di sicuro molto bene, ma ovviamente ho seguito di più Messi. Però facendo riferimento al 2019 sarebbe stato più giusto se avesse vinto Van Dijk il Pallone d'Oro".