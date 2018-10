Kokorin, l'attaccante dello Zenit si è consegnato alla polizia russa

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Continua la sorprendente vicenda di Aleksandr Kokorin, attaccante dello Zenit San Pietroburgo, ricercato dalla polizia russia per l'aggressione nei confronti di un funzionario del ministero dell'Industria e poi di un autista di un canale tv. Nel tardo pomeriggio, scrivono i media russi, Kokorin si è infine presentato alle forze dell'ordine locali per essere interrogato, dopo che lo stesso Zenit aveva confermato quella che sembrava una vera e propria latitanza. Sarà interrogato e poi probabilmente trattenuto, come Pavael Mamaev, anche lui protagonista della medesima vicenda, già in custodia.