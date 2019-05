Kolarov il miglior difensore goleador d'Europa: la top10

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Aleksandar Kolarov su tutti. Il terzino serbo della Roma, che ha superato Florenzi come miglior difesore goleador in un campionato nella storia giallorossa, è anche il difensore con più reti all'attivo nei cinque principali campionati europei. Nella top 10, stilata proprio dal sito della Roma, spuntano anche Mancini e Hateboer dell'Ataanta (quarto e sesto), come pure Fazio sempre della Roma (quinto).

1. Aleksandar Kolarov (Roma): 8 gol in 29 gare

2. Youcef Attal (Nizza): 6 gol in 25 gare

3. Sergio Ramos (Real Madrid): 6 gol in 28 gare

4. Gianluca Mancini (Atalanta): 5 gol in 26 gare

5. Federico Fazio (Roma): 5 gol in 30 gare

6. Hans Hateboer (Atalanta): 5 gol in 32 gare

7. Shane Duffy (Brighton): 5 gol in 33 gare

8. Mathieu Debuchy (Saint-Étienne): 4 gol in 21 partite

9. Willi Orban (Lipsia): 4 gol in 22 partite

10. Coke (Levante): 4 gol in 25 gare

10. Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf): 4 gol in 25 gare