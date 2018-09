Kololli e il volo nel fossato dopo il gol: "Sono andato giù per tre metri"

© foto di Federico De Luca

"Non ho visto che c'era un buco e allora ho saltato". Sorride perché "non mi sono fatto niente" ma dopo il gol all'AEK Larnaca di ieri, Benjamin Cololli se l'è vista brutta. La rete, poi ha saltato la barriera delle pubblicità, poi per esultare sotto ai tifosi ha saltato anche la seconda senza rendersi conto del fossato. "Sono andato giù per tre metri -ha spiegato a SRF-: me ne sono reso conto subito ma ero già in volo. Per fortuna, nessun infortunio, non mi sono fatto niente".