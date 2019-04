Kondogbia operato d'urgenza, l'Inter: "Forza! Ti aspettiamo in campo"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Via social network, l'Inter ha mandato un messaggio a Geoffrey Kondogbia. Due notti fa il centrocampista francese, oggi al Valencia, è stato operato d'urgenza per una complicanza dell'intervento alla coscia sinistra cui è stato sottoposto dopo l'infortunio. Paura passata, i nerazzurri hanno twittato il proprio supporto: "Forza Kondo! Ti aspettiamo presto in campo".