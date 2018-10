Kone: "Non c'è anti-Juve, i bianconeri vinceranno anche quest'anno"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Panagiotis Kone (31) non ha dubbi: sarà ancora la Juventus a vincere il campionato. L'ex centrocampista di Udinese, Bologna e Fiorentina, attraverso il microfono di Tuttojuve.com, ha detto sulla Serie A: "Senza dubbio, la Juventus rivincerà il titolo. Non c'è una anti-Juve, il Napoli è al momento secondo ma nei prossimi anni penso che l'Inter e il Milan potranno tornare ai fasti di un tempo. Come già accennato, i bianconeri vorranno far bene in Europa e proveranno a vincere la Champions. Onestamente, questo risultato me lo auguro per tutto il movimento calcistico italiano. L'Udinese, invece, è guidata da un allenatore molto giovane come Velazquez che fa giocar bene, ha cambiato modo di giocare e ha giocatori interessanti come Fofana, De Paul e tanti altri. E' un gruppo che potrà far bene in questa stagione", le parole del calciatore attualmente svincolato.