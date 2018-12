© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il doppio ex della sfida fra Atalanta e Lazio Abdoulay Konko ha parlato ai taccuini dell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport: “Gomez e Ilicic da una parte, Immobile e Luis Alberto dall’altra. Solo per citarne alcuni. La Lazio deve ripartire, l’Atalanta vuole restare in alto. In palio punti pesanti, mi aspetto gol e spettacolo in un match da tripla”.