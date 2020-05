Kozak ricorda il passaggio all'Aston Villa: "Dopo scontri con Lotito e Tare ci accordammo"

vedi letture

L'ex attaccante della Lazio Libor Kozak, nel corso di una diretta Instagram, ha raccontato il suo approdo nella Capitale: "Sabatini mi portò a Roma dalla seconda divisione ceca. L'inizio fu complicato, ero giovane e non conoscevo la lingua. Il gruppo all'epoca era spettacolare: Rozenhal mi aiutò tanto. Giocai in Primavera nella prima stagione e poi esordii contro l'Inter. Giocai anche contro la Juventus nel giorno dell'addio al calcio di Nedved, mio connazionale e mio eroe - evidenzia Lalaziosiamonoi.it -. Dopo il prestito al Brescia, alla Lazio ho vissuto tre anni bellissimi. Ogni anno ci siamo qualificati per l'Europa League, sono cresciuto, ho dato il massimo. La squadra mi è rimasta nel cuore, penso sempre a loro e anche la tifoseria è stupenda. Addio? Volevo andare in Inghilterra, era difficile trovare l'accordo con Lotito e Tare. Dopo un po' di scontri alla fine ci siamo stretti la mano e sono riuscito ad andare all'Aston Villa".