vedi letture

Kozminski su Zielinski: "Offerte di rinnovo troppo basse, inferiori alle sue qualità"

Marek Kozminski, vice presidente della federazione polacca non che ex calciatore del Brescia, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli del momento di Zielinski oltre che del match di stasera: "Gli azzurri hanno molto da offrire rispetto al Brescia e ultimamente, dopo qualche problema, sta andando bene. Zielinski ha doti importanti e in Nazionale fa cosa straordinarie. Gli manca qualcosa per prendere la squadra per mano e trascinarla. Penso che sia troppo buono e che probabilmente gli manchi un po' di cattiveria calcistica. I rinnovi di Milik e di Zielinski? Le cifre che leggo, quelle proposte dal Napoli, sono inferiori alle qualità dei giocatori e di ciò che stanno dando alla squadra".