© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ruud Krol, storico giocatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss del possibile arrivo di Ibrahimovic in azzurro: "Lui può fare qualcosa per il Napoli, è sempre stato un crack eccezionale, con grinta e sempre un uomo molto forte mentalmente. Al Napoli in questo momento manca proprio questo aspetto mentale. Lui fa sempre cose incredibili in campo. Lui è un uomo che vuole sempre vincere".