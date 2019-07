Krunic saluta l'Empoli: "Grazie, ora vado nella mia squadra preferita"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Attraverso il proprio profilo Instagram, il nuovo centrocampista del Milan Rade Krunic ha salutato così l'Empoli e i suoi tifosi: "È arrivato anche questo momento. Un momento difficile dove ho bisogno di salutare e ringraziare per tutto la squadra che mi ha dato tutto. Sono arrivato da ragazzo e TU mi hai fatto crescere e adesso ti lascerò da uomo. Sono passato i momenti più belli della mia carriera calcistica ma anche quelli più brutti. Adesso vado a giocare nella mia squadra preferita, a realizzare i miei sogni, ma il merito è solo TUO. Un grande GRAZIE ai miei ex compagni, allo staff, alla società, alla tutta gente che lavora per TE. Specialmente GRAZIE ai tifosi, avete sostenuto me e miei compagni fino alla fine. Indipendentemente dai risultati, dal gioco, eravate sempre al nostro fianco. Posso ringraziarti 1000 volte ma non basterà mai in confronto a quanto mi hai dato. Sarai per sempre nel mio cuore. Grazie di tutto".