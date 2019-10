Kulusevski-show con la Svezia Under 21: tre gol nelle ultime due partite

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tre gol nelle ultime due partite in Nazionale per Dejan Kulusevski. Il talento del settore giovanile dell'Atalanta, attualmente in prestito al Parma, è andato infatti a segno su rigore nella sfida di qualificazione al prossimo Europeo di categoria vinta questo pomeriggio 3-0 dalla sua Svezia Under 21 in casa del Lussemburgo. Nell'incontro di tre giorni fa con l'Islanda, il centrocampista offensivo classe 2000 aveva invece firmato una doppietta.