L'addio di De Rossi fa discutere: previsto un incontro in Senato

Non si placa la contestazione nei confronti della Roma per il trattamento riservato alla bandiera Daniele De Rossi. E il caso, riporta Il Messaggero, arriverà addirittura in Parlamento. Nel pomeriggio, infatti, è previsto un incontro in Senato organizzato dai Roma club palazzo Madama e Montecitorio sulla questione.

Tutelare la passione - "Si tratta di dare voce alla delusione e promuovere iniziative, anche istituzionali, per tutelare la passione", hanno spiegato i promotori dell'iniziativa, alla quale hanno aderito, tra gli altri, anche Maurizio Gasparri e Fabrizio Cicchitto.